А(-2,-1), В(-2,3) и С(-5,3) -вершины треугольника.Найдите меньший угол этого треугольника и его периметр
Математика
А(-2,-1), В(-2,3) и С(-5,3) -вершины треугольника.Найдите меньший угол этого треугольника и его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем длины сторон l^2=(x-x0)^2+(y-y0)^2 AB^2=(-2+2)^2+(3+1)^2=16 AB=4 BC^2=(-5+2)^2+(3-3)^2=9 BC=3 AC^2=(-5+2) ^2+(3+1)^2=9+16=25 AC=5 P=5+4+3=12 меньший угол это угол против меньшей стороны-против ВС ВС^2=АВ^2+АС^2-2АС×АВсов А 9=16+25-40cosA cosA=-32/-40 cosA=4/5 A=arccos (4/5)
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