А(-2,-1), В(-2,3) и С(-5,3) -вершины треугольника.Найдите меньший угол этого треугольника и его периметр

Математика

А(-2,-1), В(-2,3) и С(-5,3) -вершины треугольника.Найдите меньший угол этого треугольника и его периметр

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