Автомобиль расходует 4 л бензина на каждые 50 км пути. сколько литров бензина уйдёт,чтобы доехать от города Мирного до города Астахова? P.s.-мирный,180 км. астахов,120 км.

Математика
Автомобиль расходует 4 л бензина на каждые 50 км пути. сколько литров бензина уйдёт,чтобы доехать от города Мирного до города Астахова? P.s.-мирный,180 км. астахов,120 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут наверно какой-то чертеж если p.s.1) 180+120=300 км от Мирного до Астрохова2) 300:50=6 (раз по 4 литра)3) 6*4=24 л понадобится

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