Длина прямоугольника равнв 3цэлых 2/3см,а ширина 1целая 3/10см меньше длины.найти пер??метр прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника равнв 3цэлых 2/3см,а ширина 1целая 3/10см меньше длины.найти пер??метр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 2/3-1 3/10=11/3-13/10=(110-39)/30=71/30 ширина (11/3+71/30)*2=((110+71)/30)*2=181/30*2=362/30=181/15=12 1/15
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