Найди АС, если периметр треугольника АВС равен 14/25 м, АВ равен 1/4 м, а ВС на 1/10 м мень??е, чем АС.

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Периметр - это сумма длин всех сторон. Пусть АС = х м, ВС = х - 1/10 м, АВ = 1/4 м. Периметр АВС = 14/25 м. Уравнение: х + х - 1/10 + 1/4 = 14/25 2х - 10/100 + 25/100 = 56/100 2х = 56/100 + 10/100 - 25/100 2х = 41/100 х = 41/100 : 2 х = 41/100 * 1/2 х = 41/200 (м) - сторона АС 41/200 - 1/10 = 41/200 - 20/200 = 21/200 (м) - сторона ВС Проверка: 41/200 + 21/200 + 50/200 = 112/200 = 14/25 - периметр Ответ: АС = 41/200 м. 2 способ (по действиям). 1) 14/25 - 1/4 = 56/100 - 25/100 = 31/100 (м) - сумма длин оставшихся двух сторон; 2) 31/100 - 1/10 = 31/100 - 10/100 = 21/100 (м) - поровну для каждой стороны; 3) 21/100 : 2 = 21/100 * 1/2 = 21/200 (м) - длина стороны ВС; 4) 21/200 + 1/10 = 21/200 + 20/200 = 41/200 (м) - длина стороны АС. Ответ: АС = 41/200 м.