Укажи цифрами как было устроено старинная крепость помогите пожайлуста
Окружающий мир
Укажи цифрами как было устроено старинная крепость помогите пожайлуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В правом верхнем 5, справа внизу 1, в самом нижнем углу слева, где вода, это 2, где башня, это 4, а где забор, 3. (Объясняла как могла, потому что не могу прикрепить файл)
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