Дроби помогите решить 6\7*8.9, 12\13*2\3, 4\9*27\16, 6\7*5\6, 9\10*10\11, 13\15*15\17.если можно подробно чтоб я понял

Математика
Дроби помогите решить 6\7*8.9, 12\13*2\3, 4\9*27\16, 6\7*5\6, 9\10*10\11, 13\15*15\17.если можно подробно чтоб я понял
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/7*8/9=16/21  12/13*2/=8/13 4/9*27/16=3/4 6/7*5/6=5/7 9/10*10/11=9/11 13/15*15/17=13/17
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