Дроби помогите решить 6\7*8.9, 12\13*2\3, 4\9*27\16, 6\7*5\6, 9\10*10\11, 13\15*15\17.если можно подробно чтоб я понял

Математика

Дроби помогите решить 6\7*8.9, 12\13*2\3, 4\9*27\16, 6\7*5\6, 9\10*10\11, 13\15*15\17.если можно подробно чтоб я понял

Автор: Гость