Пеликан бродил вокруг нас __ шипел __ кричал __ вруки не давлся. допишите запятые или вставьте союзы
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Пеликан бродил вокруг нас __ шипел __ кричал __ вруки не давлся. допишите запятые или вставьте союзы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пеликан бродил вокрцг нас и шипел, и кричал,и в руки не довался
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