Сравни слово лебедь и лебёдушка
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Сравни слово лебедь и лебёдушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебедь это простое слово, а лебёдушка это ласковое слово.
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