Большой - большое На этого слово надо обозначь ударение, выдели корень, подчеркн?? безударную гласную.
Русский язык
Большой - большое На этого слово надо обозначь ударение, выдели корень, подчеркн?? безударную гласную.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БольшОй-бОльше, корень -больш-, безударная гласная в слове бОльшой- первая О
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