Решите уравнение а) ( х+56)-19=119 б) 305-(113+у)=12
Математика
Решите уравнение а) ( х+56)-19=119 б) 305-(113+у)=12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х+56=119+19 х+56=138 х=138-56 х=78 б) 113+y=305-12 113+y=293 y=293-113 y=180
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