1)Вещества,в которых электрические заряды перемещаются свободно,называются-...... . 2)Принцип действия электроскопа основан на свойстве электрических зарядов одинакового знака... (много баллов)

Физика
1)Вещества,в которых электрические заряды перемещаются свободно,называются-...... . 2)Принцип действия электроскопа основан на свойстве электрических зарядов одинакового знака... (много баллов)
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Гость:
1) Проводники. 2)Явление  электрического отталкивания заряженных телявлении  электрического отталкивания заряженных тел
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