1)Вещества,в которых электрические заряды перемещаются свободно,называются-...... . 2)Принцип действия электроскопа основан на свойстве электрических зарядов одинакового знака... (много баллов)
Физика
1)Вещества,в которых электрические заряды перемещаются свободно,называются-...... . 2)Принцип действия электроскопа основан на свойстве электрических зарядов одинакового знака... (много баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Проводники. 2)Явление электрического отталкивания заряженных телявлении электрического отталкивания заряженных тел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Українська література
Русский язык