Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! орфографический разбор слова жестокий
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Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! орфографический разбор слова жестокий
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Жестокий - прилагательное, н.ф. жестокий, качественное, полная форма, м.р., ед.ч, именительный падеж
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