Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! орфографический разбор слова жестокий

Русский язык
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! орфографический разбор слова жестокий
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жестокий - прилагательное, н.ф. жестокий, качественное, полная форма, м.р., ед.ч, именительный падеж
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