Близорукий человек может читать книгу с расстояния 12,5 см. Очки какой оптической с??лы надо ему прописать? Расстояние наилучшего зрения нормальных глаз 25 см.
Физика
Близорукий человек может читать книгу с расстояния 12,5 см. Очки какой оптической с??лы надо ему прописать? Расстояние наилучшего зрения нормальных глаз 25 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=1/F; D=1/0,125=8 (дптр);
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