Близорукий человек может читать книгу с расстояния 12,5 см. Очки какой оптической с??лы надо ему прописать? Расстояние наилучшего зрения нормальных глаз 25 см.

Физика

Близорукий человек может читать книгу с расстояния 12,5 см. Очки какой оптической с??лы надо ему прописать? Расстояние наилучшего зрения нормальных глаз 25 см.

Автор: Гость