Перевести величину; 2*10^4Н/Кл=

Физика
Перевести величину; 2*10^4Н/Кл=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Вольт на метр (В/м) — производная единица системы СИ для напряженности электрического поля.  2*10^4Н/Кл= 2 вольт на метр
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