Перевести величину; 2*10^4Н/Кл=
Физика
Перевести величину; 2*10^4Н/Кл=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вольт на метр (В/м) — производная единица системы СИ для напряженности электрического поля. 2*10^4Н/Кл= 2 вольт на метр
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