Найдите производную функции y=(5x+4)^5 несколько выбор вариантов
Математика
Найдите производную функции y=(5x+4)^5 несколько выбор вариантов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y' =5*5*(5x+4)^4 = 25(5x+4)^4 (без всяких вариантов)!
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