Выполните синтаксический разбор предложения Обычно они схватывают их на лету и охотятся на слух. даю за лучший ответ 50 баллов

Гость: Гость:

Обычно (обстоят.) они (подлеж.) схватывают(сказ.) их (дополн.) на лету (обстоят.) и охотятся (сказ.) на слух. (обстоят.) Предлож. повествов., невоскл, двусоставное, простое, распространенное, с однородн. сказуемыми [ -.-. _ = ---- -.-.-. и = -.-. ].