Выполните синтаксический разбор предложения Обычно они схватывают их на лету и охотятся на слух. даю за лучший ответ 50 баллов
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложения Обычно они схватывают их на лету и охотятся на слух. даю за лучший ответ 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно (обстоят.) они (подлеж.) схватывают(сказ.) их (дополн.) на лету (обстоят.) и охотятся (сказ.) на слух. (обстоят.) Предлож. повествов., невоскл, двусоставное, простое, распространенное, с однородн. сказуемыми [ -.-. _ = ---- -.-.-. и = -.-. ].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Большой - большое На этого слово надо обозначь ударение, выдели корень, подчеркн?? безударную гласную.
Математика
Спасайте!!:) общее решение ДУ 1.y''-6y'+10y=51e^-x 2.y''-2y'=(4x+4)e^2x Частное решение ДУ 3. y''=1/(1+x^2), x0=1, y(x0) =0, y'(x0)=0
Русский язык
Математика
Купили 0,8 килограмм печенья и 1,2 килограмм конфет. за все заплатили 5,96. известно чт?? 1кг конфет дороже 1кг печенья на 1,3 тыс. руб. Сколько ст...