Помогите решить задачу. двумя способами. очень нудно. нужно

Гость: Гость:

№767. 1) 65,4 - 10,8 = 54,6 (км/ч) скорость второго грузовика 2) 65,4 +54,6 = 120 (км/ч) скорость сближения 3) 120 * 0,9= 12*9 = 108 ( км) расстояние между городами или 1) 65,4-10.8= 54,6 ( км/ч) скорость второго грузовика 2) 65,4 *0,9 = 58,86 (км) расстояние, которое проехал первый грузовик за 0,9 ч. 3) 54,6*0,9 = 49,14 (км) расстояние, которое проехал второй грузовик за 0,9 ч. 4) 58,86 + 49,14= 108 (км) расстояние между городами или Выражение: S= t * V сб. = t * ( V₁+V₂) S = 0.9 * ( 65.4 + 65.4 - 10.8 ) = 0.9* 120= 108 км - расстояние между городами Ответ: 108 км расстояние между городами.