Сколько километров проходит за 1\4 часа пароход ,если за час он проходит 60 км ?
Математика
Сколько километров проходит за 1\4 часа пароход ,если за час он проходит 60 км ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*4=240 (км) Ответ: 240 км.
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