В белых пятнышках бока. Есть ветвистые рога. Словно пугливая тень, к водопаду выхо??ит

Обществознание

В белых пятнышках бока. Есть ветвистые рога. Словно пугливая тень, к водопаду выхо??ит

Автор: Гость