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Физика
Продолжите фразу.........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Плоская произвольная система сил - система сил, как угодно расположенных, в одной плоскости.2)Реакция R проходит через ось шарнира и направлена перпендикулярно к опорной плоскости.
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