даю 30 балов !! помогите плиз !!!
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даю 30 балов !! помогите плиз !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Down 1running 2electricity 3fireplace 4dishwasher 7?????? across 5internet 6shower 8gas 9?????? 10washing 7 и9 не знаю(((((
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