Найти точки перегиба функции f(x)=x^3-x надо очень срочно!

Математика
Найти точки перегиба функции f(x)=x^3-x надо очень срочно!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция точки перегиба. F(x)=x.3-x
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