В базисном периоде ВВП составил 16,3 трлн. руб. В плановом периоде предусматриваетс?? увеличение объема производства продукции и услуг на 5%. Дефлятор ВВП (индекс цен) прогнозируется на уровне 108%. Рассчитайте реальный ВВП в ...

Экономика

В базисном периоде ВВП составил 16,3 трлн. руб. В плановом периоде предусматриваетс?? увеличение объема производства продукции и услуг на 5%. Дефлятор ВВП (индекс цен) прогнозируется на уровне 108%. Рассчитайте реальный ВВП в плановом периоде.

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