В базисном периоде ВВП составил 16,3 трлн. руб. В плановом периоде предусматриваетс?? увеличение объема производства продукции и услуг на 5%. Дефлятор ВВП (индекс цен) прогнозируется на уровне 108%. Рассчитайте реальный ВВП в ...
Экономика
В базисном периоде ВВП составил 16,3 трлн. руб. В плановом периоде предусматриваетс?? увеличение объема производства продукции и услуг на 5%. Дефлятор ВВП (индекс цен) прогнозируется на уровне 108%. Рассчитайте реальный ВВП в плановом периоде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: ВНП номинальный равен: (16,3*105%)/100% = 17,1 трлн. руб. Определим реальный ВВП в плановом периоде: ВВПР=(17,1/108%)*100% = 18,5 трлн. руб.
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