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(a-3) (3+a)= помогите решить
Алгебра
(a-3) (3+a)= помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что тут решать? а(2)-3(2) (2)-это квадрат
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