А) 37/80 + (3/16 + 39/80) б) 2/45 + (3/45 + 7/9) Решите и напишите как вы это решили.

Математика

А) 37/80 + (3/16 + 39/80) б) 2/45 + (3/45 + 7/9) Решите и напишите как вы это решили.

Автор: Гость