А) 37/80 + (3/16 + 39/80) б) 2/45 + (3/45 + 7/9) Решите и напишите как вы это решили.
Математика
А) 37/80 + (3/16 + 39/80) б) 2/45 + (3/45 + 7/9) Решите и напишите как вы это решили.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3/16+39/80=15+39/80=54/80=27/40 31/80+27/40=31+54/80=85/80=17/16=1 1/16 2)2/45+(3/45+7/9)= 3/45+7/9=3+35/45=38/45 2/45+38/45=2+38/45=40/45=8/9
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