На месте каких цифр должны быть запятые? Между тем (1) дело близилось к ночи, а разговор (3)по-прежнему (4) ни к чему не приводил, а мне (5) все-таки (6) хотелось расставить все точки над i, хотя (7) конечно же (8) шансов стан...

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На месте каких цифр должны быть запятые? Между тем (1) дело близилось к ночи, а разговор (3)по-прежнему (4) ни к чему не приводил, а мне (5) все-таки (6) хотелось расставить все точки над i, хотя (7) конечно же (8) шансов становилось все меньше.

Автор: Гость