Чему равно наименьшее натуральное значение m,при котором верно равенство mgt;35/6?
Математика
Чему равно наименьшее натуральное значение m,при котором верно равенство mgt;35/6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем результат деления 35/6 Можно в столбик, а можно заметить, что до 6*6 = 36 не хватает 1, т.о. результат деления = 5 и 5/6. Для сравнения с натуральными числами можно отбросить дробную часть. m > 5 Наименьшее натуральное число, для которого это верно, очевидно, равно 6.
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