Написать основные причины восстания Разина (не менее 3)
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Написать основные причины восстания Разина (не менее 3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) усиление крепостного права; 2) усиление национального гнета в нерусских окраинах (поволжье, урал, приуралье) ; 3) сокращение льгот и привилегий казаков правительством; 4) желание грабить (восстание началось с каспийского похода, который являлся грабежом) ; 5) противоречие между усилением государственного регулирования всех сфер жизни общества и казацкой вольницей
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