Приведи пример цепи питание для обитателей озера

Окружающий мир
Приведи пример цепи питание для обитателей озера
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Водоросли <- Рыбы <- Цапля
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