Машина за 4 часа вырыла 140 м канавы. Сколько времени ей понадобится, чтобы при той ж?? норме производительности вырыть 210 м канавы?

Математика
Машина за 4 часа вырыла 140 м канавы. Сколько времени ей понадобится, чтобы при той ж?? норме производительности вырыть 210 м канавы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 час - 140 м ? час - 210 м 1) 140/4=35(м/час) 2) 210/35=6(час) Ответ:машина может вырыть 210 м канавы за 6 часов
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