Машина за 4 часа вырыла 140 м канавы. Сколько времени ей понадобится, чтобы при той ж?? норме производительности вырыть 210 м канавы?
Математика
Машина за 4 часа вырыла 140 м канавы. Сколько времени ей понадобится, чтобы при той ж?? норме производительности вырыть 210 м канавы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 час - 140 м ? час - 210 м 1) 140/4=35(м/час) 2) 210/35=6(час) Ответ:машина может вырыть 210 м канавы за 6 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Українська література
Назва якого з 12 місяців року за своїм складом відрізняється від решти: першого, тр??тього, шостого, одиннадцятого,12
Алгебра
В магазине канцтоваров продаётся 100 ручек, из них 37 — красные, 8 — зелёные, 17 — фиолетовые, ещё есть синие и чёрные, их поровну. Найдите вероя...