Машина за 4 часа вырыла 140 м канавы. Сколько времени ей понадобится, чтобы при той ж?? норме производительности вырыть 210 м канавы?

Математика

Машина за 4 часа вырыла 140 м канавы. Сколько времени ей понадобится, чтобы при той ж?? норме производительности вырыть 210 м канавы?

Автор: Гость