7 яблок стоят 56 руб. а 8 лимонов 40 руб. на сколько одно яблоко дороже одного лимона? (??ешение нужно)
Математика
7 яблок стоят 56 руб. а 8 лимонов 40 руб. на сколько одно яблоко дороже одного лимона? (??ешение нужно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:7=8 руб одно яблоко 40:8=5 руб один лимон 8:5=1.6 Ответ: в яблоко дороже лимона в 1.6 раз и на 3 рубля больше 8-5= 3
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