Пожалуйста объясните что токое геогрофические названия
Русский язык
Пожалуйста объясните что токое геогрофические названия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря то,что ты имеешь в виду. Географические названия - это названия крайних точек,океанов,стран,городов,морей,озёр,рек,низменностей,оврагов,гор,вулканов и т.д. . В общем,того,что изучает география. Топоним — имя собственное, обозначающее название географического объекта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Я помню чудное мгновенье" по плану: 1)История на??исания 2)Размер стихотворения 3)Жанр 4)Основная мысль(и...
Английский язык
Русский язык
Окружающий мир