Пожалуйста объясните что токое геогрофические названия

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Пожалуйста объясните что токое геогрофические названия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря то,что ты имеешь в виду. Географические названия - это названия крайних точек,океанов,стран,городов,морей,озёр,рек,низменностей,оврагов,гор,вулканов и т.д. . В общем,того,что изучает география.  Топоним — имя собственное, обозначающее название географического объекта.
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