Кому из героев ВОВ поставлены памятники в краснодаре

Гость: Гость:

1. Памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим от рук фашистских захватчиков. 2. Мемориальная плита- установлена кв Краснодаре ( улица Седина, дом 2) на доме, в котором в 1936-1838 годах жил А.И Покрышкин. Открыта 9 мая 1985 года. Скульптор А.А Аполлонов. 3. Памятник: Бершанской Е.Д. 4. Памятник: И.С Косенко 5. Памятник: "Монумент скорби" 6. Бюст Г.к Жукова ( А так их очень много)