Кому из героев ВОВ поставлены памятники в краснодаре

Окружающий мир
Кому из героев ВОВ поставлены памятники в краснодаре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим от рук фашистских захватчиков.  2. Мемориальная плита- установлена кв Краснодаре ( улица Седина, дом 2) на доме, в котором в 1936-1838 годах жил А.И Покрышкин. Открыта 9 мая 1985 года. Скульптор А.А Аполлонов.  3. Памятник: Бершанской Е.Д. 4. Памятник: И.С Косенко 5. Памятник: "Монумент скорби" 6. Бюст Г.к Жукова ( А так их очень много)
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