Запишите в виде десятичной дроби число, в котором: 1) две единицы, семь десятых; 2) три десятка, две десятых, восемь сотых; 3) одна сотая, три тысячных.

Математика

Запишите в виде десятичной дроби число, в котором: 1) две единицы, семь десятых; 2) три десятка, две десятых, восемь сотых; 3) одна сотая, три тысячных.

Автор: Гость