Запишите в виде десятичной дроби число, в котором: 1) две единицы, семь десятых; 2) три десятка, две десятых, восемь сотых; 3) одна сотая, три тысячных.

Математика
Запишите в виде десятичной дроби число, в котором: 1) две единицы, семь десятых; 2) три десятка, две десятых, восемь сотых; 3) одна сотая, три тысячных.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,7 2)30,28 3)0,013
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