Решите пожалуйста, 6 класс, тема сложение и вычитание положительных и отрицательн??х чисел
Математика
Решите пожалуйста, 6 класс, тема сложение и вычитание положительных и отрицательн??х чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а) -3,3; б) -9,5; в) -1,8; г) -1,9; д) 1/18; е) -3целых 7/162) 43) MN=4,2-(-7,1)=11,34) 5;6;7
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