Песня про каркузябру

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Песня про каркузябру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил на свете Каркузябра, Очень маленький зверек. Он любил смешные песни, До утра он петь их мог. Каркузябра был не резкий, Не сердитый и не злой. Он был ласковый и нежный, Очень добрый, озорной. Вместе с другом своим, Фюсей, Он любил читать стихи. А в хорошем настроении  Сочинял свои стишки. И читал он не спеша, Паузу соблюдая. Слушал Фюсь его всегда От счастья замирая.              Песня Каркузябры. Кару-Кару, Ки-Ки, Ря. Мы навек с тобой друзья!  
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