Песня про каркузябру
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Песня про каркузябру
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Гость:
Жил на свете Каркузябра, Очень маленький зверек. Он любил смешные песни, До утра он петь их мог. Каркузябра был не резкий, Не сердитый и не злой. Он был ласковый и нежный, Очень добрый, озорной. Вместе с другом своим, Фюсей, Он любил читать стихи. А в хорошем настроении Сочинял свои стишки. И читал он не спеша, Паузу соблюдая. Слушал Фюсь его всегда От счастья замирая. Песня Каркузябры. Кару-Кару, Ки-Ки, Ря. Мы навек с тобой друзья!
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