Песня про каркузябру

Гость: Гость:

Жил на свете Каркузябра, Очень маленький зверек. Он любил смешные песни, До утра он петь их мог. Каркузябра был не резкий, Не сердитый и не злой. Он был ласковый и нежный, Очень добрый, озорной. Вместе с другом своим, Фюсей, Он любил читать стихи. А в хорошем настроении Сочинял свои стишки. И читал он не спеша, Паузу соблюдая. Слушал Фюсь его всегда От счастья замирая. Песня Каркузябры. Кару-Кару, Ки-Ки, Ря. Мы навек с тобой друзья!