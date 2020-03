Загадки про тело человека

Гость: Гость:

Брат с братом через дорожку живут, А друг друга не видят. (Глаза) Стоят два кола, На колах — бочка, На бочке — кочка, На кочке — лес дремучий. (Человек) Когда мы едим – они работают, Когда мы не едим – они отдыхают. (Зубы) Между двух светил я в середине. (Нос) Красные двери В пещере моей. Белые звери Сидят у дверей. И мясо,и хлеб — Всю добычу мою Я с радостью Белым зверям отдаю. (Рот, зубы) Белые силачи Рубят калачи, А красный говорун Новые подкладывает. (Зубы, язык) Всегда во рту, А не проглотишь. (Язык) Пять братьев: Годами равные, ростом разные. (Пальцы) У Петьки — картошкой, У Марьюшки — уточкой. (Нос) У двух матерей По пяти сыновей, И одно имя всем. (Рука и пальцы) Пять братьев, — Годами равны, А ростом — разные. (Пальцы) Вот гора, а у горы – Две глубокие норы. В этих норах воздух бродит: То заходит, то выходит. (Нос) У Алешки – копной, У Аленки – волной. (Волосы) Рассыпались песчинки На щечках у Маринки. (Веснушки) Есть всегда у людей Есть всегда у кораблей. (Нос) На ночь два оконца сами закрываются, А с восходом солнца сами открываются. (Веки и глаза) Два близнеца — два братца, На нос верхом садятся, Сами верхом, а ноги — за ушами. (Глаза) Если б не было его, Не сказал бы ничего. (Язык) Идут четыре брата навстречу старшему. — Здравствуй, большак, — говорят. — Здорово, Васька-указка, Мишка-середка, Гришка-сиротка Да крошка Тимошка! (Пальцы) Полно корыто Гусей-лебедей намыто. (Зубы) Тридцать два молотят, А один поворачивает. (Язык и зубы) Один говорит, двое глядят, двое слушают. (Язык, глаза и уши) Не сеют, не сажают – сами вырастают. (Волосы) Оля слушает в лесу, Как кричат кукушки. А для этого нужны Нашей Оле (Ушки) Оля ягодки берет По две, по три штучки. А для этого нужны Нашей Оле (Ручки) Пять братьев — Годами равные, ростом разные. (Пальцы) Оля ядрышки грызет, Падают скорлупки. А для этого нужны Нашей Оле (Зубки) Пятерка братьев неразлучна, Им вместе никогда не скучно. Они работают пером, Пилою, ложкой, топором. (Пальцы) Всю жизнь друг друга догоняют, а обогнать не могут. (Ноги) Всю жизнь ходят в обгонку, А обогнать друг друга не могут. (Ноги) Полон хлевец Белых овец. (Рот и зубы) Что за обедом всего нужнее? (Рот) День и ночь стучит оно, Словно бы заведено. Будет плохо, если вдруг Прекратится этот стук. (Сердце ) Ношу их много лет, А счету им не знаю. (Волосы) Видео в образовательных целях. Как работает сердце человека.