Докажите, что в любой ромб можно вписать окружность
Геометрия
Докажите, что в любой ромб можно вписать окружность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме окружности: В любой правильный четырехугольник можно вписать окружность. Т.к. у ромба все стороны равны- он правильный.
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