Человек массой 100 кг шёл со скоростью 1 м\с.Какую полезную работу ему необходимо со??ершить для увеличения своей скорости движения в том же направлении до 4 м/с?
Физика
Человек массой 100 кг шёл со скоростью 1 м\с.Какую полезную работу ему необходимо со??ершить для увеличения своей скорости движения в том же направлении до 4 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=100 кг v0=1 м/с v=4 м/с Формула: А = Е (в данном случае Кинетическая) Е0 + А = Е Е = 1/2 * m * v^2 A = E - E0 A = 1/2 * m * v^2 - 1/2 * m * (v0)^2 = 1/2 * m * ( v^2 - (v0)^2) A = 1/2 * 100 * (16-1) = 750 Дж
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