Человек массой 100 кг шёл со скоростью 1 м\с.Какую полезную работу ему необходимо со??ершить для увеличения своей скорости движения в том же направлении до 4 м/с?

Физика

Человек массой 100 кг шёл со скоростью 1 м\с.Какую полезную работу ему необходимо со??ершить для увеличения своей скорости движения в том же направлении до 4 м/с?

Автор: Гость