Очень нужно помогите плз

Геометрия
Очень нужно помогите плз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) раз СД- середина стороны и параллельна стороне КМ, то СД=КЕ=ЕМ=14/2=7, так аналогично и с другими сторонами СЕ=ЛД=ДМ=5; ЕД=КС=СЛ=6 Мы нашли все три стороны треуг. СЕД периметр=5+6+7=2) Здесь три прямоугольных треугольника АСВ, АСД и СДВ составляем три уравнения x^2+y^2=22,4^2   z^2+6,4^2=x^2   z^2+16^2=y^2  решаем систему из трех уравнений  находим 2 стороны треугольника и СД3) медианы пересекаются в одной точке и делятся в ней в отношении 2:1 тогда получается, зная это, ВО=10 От=5  QO=8 OM= 4 Рассматриваем прям. треуг. ВОQ находим QB По теор. Пифагора и т.д.

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