Очень нужно помогите плз

Гость: Гость:

1) раз СД- середина стороны и параллельна стороне КМ, то СД=КЕ=ЕМ=14/2=7, так аналогично и с другими сторонами СЕ=ЛД=ДМ=5; ЕД=КС=СЛ=6 Мы нашли все три стороны треуг. СЕД периметр=5+6+7=2) Здесь три прямоугольных треугольника АСВ, АСД и СДВ составляем три уравнения x^2+y^2=22,4^2 z^2+6,4^2=x^2 z^2+16^2=y^2 решаем систему из трех уравнений находим 2 стороны треугольника и СД3) медианы пересекаются в одной точке и делятся в ней в отношении 2:1 тогда получается, зная это, ВО=10 От=5 QO=8 OM= 4 Рассматриваем прям. треуг. ВОQ находим QB По теор. Пифагора и т.д.