Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Я помню чудное мгновенье" по плану: 1)История на??исания 2)Размер стихотворения 3)Жанр 4)Основная мысль(или тема) 5)Мое отношение к стихотворению,почему?

Литература
Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Я помню чудное мгновенье" по плану: 1)История на??исания 2)Размер стихотворения 3)Жанр 4)Основная мысль(или тема) 5)Мое отношение к стихотворению,почему?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как это надо сделать сфотай пожалуйста
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