Напиши слова в которых буква ю обозоночает 2 звука слова:клюква вьюга каюта люстра юбка вьюн
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Напиши слова в которых буква ю обозоночает 2 звука слова:клюква вьюга каюта люстра юбка вьюн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьюга, каюта, юбка, вьюн.
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