Назва якого з 12 місяців року за своїм складом відрізняється від решти: першого, тр??тього, шостого, одиннадцятого, дванадцятого?

Українська мова

Назва якого з 12 місяців року за своїм складом відрізняється від решти: першого, тр??тього, шостого, одиннадцятого, дванадцятого?

Автор: Гость