Назва якого з 12 місяців року за своїм складом відрізняється від решти: першого, тр??тього, шостого, одиннадцятого, дванадцятого?

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Назва якого з 12 місяців року за своїм складом відрізняється від решти: першого, тр??тього, шостого, одиннадцятого, дванадцятого?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинадцятого: складається з двух слів листо-пад
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