С одного двора в противоположном направлении выехали 2 всадника.скорость1го 13 км/ч, 2го 14км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 81 км?

Математика

С одного двора в противоположном направлении выехали 2 всадника.скорость1го 13 км/ч, 2го 14км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 81 км?

Автор: Гость