С одного двора в противоположном направлении выехали 2 всадника.скорость1го 13 км/ч, 2го 14км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 81 км?
Математика
С одного двора в противоположном направлении выехали 2 всадника.скорость1го 13 км/ч, 2го 14км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 81 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 13+14=27 км/ч - скорость удаления. 2)81:27=3 (ч) Ответ: через 3 часа расстояние будет 81 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите Earthquakes, landslides, floods — these hazards are part of the way the Earth operates. Although we can't prevent natural hazards fro...
Математика
Машина за 4 часа вырыла 140 м канавы. Сколько времени ей понадобится, чтобы при той ж?? норме производительности вырыть 210 м канавы?
Другие предметы
Английский язык