Сколько букв и звуков в слове ялтарь
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Сколько букв и звуков в слове ялтарь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ялтарь -- 6 звуков, 6 букв, т.к. Я будет как двойной ЙА, а Ь звука не обозначает.
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