Восьмая степень целого числа n записывается 9 цифрами 1,2,4,6,6,8,9,9,9 расположенные в некотором порядке ,Найти число n
Математика
Восьмая степень целого числа n записывается 9 цифрами 1,2,4,6,6,8,9,9,9 расположенные в некотором порядке ,Найти число n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвечал уже. Это 12. 12^8 = 429 981 696
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