В детском лагере отдыха в одной комнате живут четыре девочки: Маша, Валя, Таня и Га??я. Две из них ровесницы. Известно, что Таня старше Маши, которая моложе Гали. Таня моложе Вали, которая старше Гали. Кто ровесницы?”
Математика
В детском лагере отдыха в одной комнате живут четыре девочки: Маша, Валя, Таня и Га??я. Две из них ровесницы. Известно, что Таня старше Маши, которая моложе Гали. Таня моложе Вали, которая старше Гали. Кто ровесницы?”
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ровесники Таня и Галя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык