В детском лагере отдыха в одной комнате живут четыре девочки: Маша, Валя, Таня и Га??я. Две из них ровесницы. Известно, что Таня старше Маши, которая моложе Гали. Таня моложе Вали, которая старше Гали. Кто ровесницы?”

Математика
В детском лагере отдыха в одной комнате живут четыре девочки: Маша, Валя, Таня и Га??я. Две из них ровесницы. Известно, что Таня старше Маши, которая моложе Гали. Таня моложе Вали, которая старше Гали. Кто ровесницы?”
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ровесники Таня и Галя
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