В детском лагере отдыха в одной комнате живут четыре девочки: Маша, Валя, Таня и Га??я. Две из них ровесницы. Известно, что Таня старше Маши, которая моложе Гали. Таня моложе Вали, которая старше Гали. Кто ровесницы?”

Математика

В детском лагере отдыха в одной комнате живут четыре девочки: Маша, Валя, Таня и Га??я. Две из них ровесницы. Известно, что Таня старше Маши, которая моложе Гали. Таня моложе Вали, которая старше Гали. Кто ровесницы?”

Автор: Гость