A(3b-1)-b(a-3)-2(ab-a+b)=3ab+a-ba+3b-2ab+2a-2b=a+b Как это понять???другие примеры где впереди стоят циф??ы вместо букв решаются по другому...!!объясните пожалуйста!!

Алгебра

A(3b-1)-b(a-3)-2(ab-a+b)=3ab+a-ba+3b-2ab+2a-2b=a+b Как это понять???другие примеры где впереди стоят циф??ы вместо букв решаются по другому...!!объясните пожалуйста!!

Автор: Гость