A(3b-1)-b(a-3)-2(ab-a+b)=3ab+a-ba+3b-2ab+2a-2b=a+b Как это понять???другие примеры где впереди стоят циф??ы вместо букв решаются по другому...!!объясните пожалуйста!!
Алгебра
A(3b-1)-b(a-3)-2(ab-a+b)=3ab+a-ba+3b-2ab+2a-2b=a+b Как это понять???другие примеры где впереди стоят циф??ы вместо букв решаются по другому...!!объясните пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы также перемножаете а(3b-1)=3ab-a -b(a-3)= -ab+3b -2(ab-a+b)= -2ab+2a-2b надеюсь так понятней?
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