А) а 1\9 а6=? б)0,16 а4 b10=? представить в виде квадрата одночлена . Помогите,пожалуйст??... нужно срочно...

Алгебра
А) а 1\9 а6=? б)0,16 а4 b10=? представить в виде квадрата одночлена . Помогите,пожалуйст??... нужно срочно...
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