А) а 1\9 а6=? б)0,16 а4 b10=? представить в виде квадрата одночлена . Помогите,пожалуйст??... нужно срочно...

Алгебра

А) а 1\9 а6=? б)0,16 а4 b10=? представить в виде квадрата одночлена . Помогите,пожалуйст??... нужно срочно...

Автор: Гость