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A*a+4 a*a-3 a+4*4a a-a*6-6
Математика
A*a+4 a*a-3 a+4*4a a-a*6-6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=a^2 + 4 =a^2 - 3 =a+16a=17a =a-6a-6=-5a-6
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